

أصدر اتحاد الكرة قرارا بإسقاط جميع الإنذارات التي تم توقيعها على لاعبي الدوري الممتاز، حيث أعلن نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد للشؤون الفنية هايف المطيري أن اللجنة التنفيذية قررت إسقاط جميع الإنذارات التي تم توقيعها على لاعبي السن العام في مسابقة دوري زين للدرجة الممتازة، فيما تم إبقاء الإيقافات المفروضة على اللاعبين بسبب عقوبة الإنذار الثالث أو الطرد المباشر، وكذلك الإبقاء على العقوبات الصادرة عن لجنة الانضباط والغرامات المالية.



وأضاف «القرار جاء بناء على رغبة مجلس الإدارة في إتاحة الفرصة لجميع الأندية لدخول القسم الثالث الذي ينطلق السبت المقبل بسجل نظيف من الإنذارات، ما يساعد على زيادة حدة التنافس».