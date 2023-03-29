

يعقوب العوضي



تشهد صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم مواجهتين ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري الممتاز لكرة اليد، فيلتقي في الـ 9:00 مساء القرين برصيد 4 نقاط (المركز الأخير) مع اليرموك بـ 5 نقاط (المركز قبل الأخير)، فيما يلعب بالمباراة الثانية كل من كاظمة بـ 14 نقطة (سابع الترتيب) مع برقان بـ 15 نقطة (خامس الترتيب) في الـ 11:00 مساء.

ويسلط الضوء على صراع الهروب من قاع الترتيب في لقاء القرين واليرموك، فمدرب القرين عمرو الجيوشي يثق في إمكانيات وقدرات لاعبيه على تقديم المستوى المأمول والخروج بنقطتين اللقاء خاصة أنه لا سبيل للبقاء في الدوري الممتاز إلا عبر الفوز اليوم لضمنا فرصة في لعب المباراة الفاصلة مع صاحب المركز الثاني في دوري الدرجة الأولى والذي يحتله النصر حاليا برصيد 23 نقطة، وفي المقابل فإن مدرب اليرموك خالد الملا يملك فرصتي الفوز والتعادل للمنافسة على البقاء في الممتاز ويتطلع اليوم لخطف نقطتي المباراة بهدف تعزيز موقفه وزيادة فرصته للاستمرار بدوري الأضواء.

ويقضي نظام البطولة بهبوط صاحب المركز الأخير مباشرة إلى دوري الدرجة الأولى بينما يتأهل بطلها إلى الممتاز، فيما يلعب وصيفها مباراة ملحقة فاصلة مع صاحب المركز قبل الأخير من الدوري الممتاز والفائز بينهما يتأهل إليه.