أعلن التلفزيون الرسمي في بورما أن اللجنة الانتخابية التي شكلها المجلس العسكري الحاكم قررت حل «الرابطة الوطنية للديموقراطية»، الحزب الذي تتزعمه أونغ سانغ سو تشي.



وقالت اللجنة، بحسب التلفزيون، إنه «تقرر في الحال نزع صفة الحزب السياسي» عن الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية، الحزب الذي فاز بنسبة كبيرة من الأصوات في دورتي الانتخابات التشريعية اللتين جرتا في 2015 و2020.



وأضافت اللجنة أنها اتخذت هذا القرار لفشل الحزب في تأمين الشروط اللازمة لتسجيل نفسه وفقا لقانون الانتخابات الجديد الذي أقرته المجموعة الحاكمة ويتضمن بنودا صارمة.



وذكرت محطة تلفزيون «إم آر تي في» الرسمية أنه من أصل 90 حزبا في البلاد، تقدم 50 حزبا فقط لإعادة التسجيل بموجب القانون الجديد. وستحل بقية الأحزاب اعتبارا من اليوم الأربعاء.



وشاركت سو تشي في تأسيس حزب الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية في العام 1988، وحققت فوزا ساحقا في انتخابات العام 1990 التي ألغتها لاحقا المجموعة العسكرية.



وبعد إطاحة سو تشي، شنت المجموعة العسكرية حملة دامية على المعارضة مع إعدامها نائبا سابقا، في أول عقوبة إعدام تنفذ في البلاد منذ عقود.



وتوعد رئيس المجموعة العسكرية الحاكمة في بورما مين أونغ هلاينغ بمواصلة حملة القمع الشديدة بحق خصومه، مؤكدا خلال عرض عسكري شاركت فيه دبابات وقاذفات صواريخ أن الانتخابات ستنظم عند عودة السلام.



وقال ريتشارد هورسي كبير المستشارين حول بورما في مجموعة الأزمات الدولية إن «نظام ميانمار يستعد لانتخابات وطنية، إذا فرضت بالقوة، من المرجح أن تكون الأكثر دموية في تاريخ البلاد الحديث».



وأضاف ان «غالبية السكان تعارض بشدة المشاركة في الانتخابات لإضفاء الشرعية على السيطرة السياسية للجيش، لذلك سنرى تصاعد العنف إذا سعى النظام لفرض تصويت».