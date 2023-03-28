حذرت الإدارة العامة للجمارك من حيازة أو جلب عقار (Night Calm) بغير الأحوال المرخص لها قانونياً وفق الوصفة الطبية الخاصة بالمؤثرات العقلية.

وقالت في بيان صادر عنها فيما يتعلق بعقار (Night Calm) وهو أحد الأسماء التجارية لمادة (زوبيكلون Zopiclone) التي تم إدراجها في الجدول رقم (4) بقانون مكافحة المؤثرات العقلية رقم (48) لسنة 1987، وذلك بناءً على قرار وزير الصحة رقم (376) لسنة 2022 بتاريخ 2022/12/6 الذي نشر في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) العدد رقم (1613) بتاريخ 2022/12/11: تؤكد الإدارة العامة للجمارك أنه يحظر حيازة هذا العقار أو دخوله إلى البلاد من دون وصفة طبية.