ناصر العنزي

حقق منتخبنا الوطني فوزا سهلا على منتخب طاجيكستان بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية الدولية التي جمعتهما أول من أمس على ستاد جابر الدولي ضمن تحضيراته للمشاركات المقبلة.

وهو الفوز الثاني لمنتخبنا في مبارباته التجريبية عقب تغلبه على الفلبين بهدفين نظيفين الجمعة الماضي.

ولم يجد الأزرق صعوبة في تحقيق الفوز لتواضع امكانيات الضيف، وكان بإمكانه أن يخرج بأكثر من هدفين لو أحسن لاعبونا استغلال الفرص، حيث سجل للأزرق بدر طارق من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء "9" وشبيب الخالدي بضربة رأس "61".

وقد بدأ مدرب منتخبنا البرتغالي روي بينتو المباراة بتشكيلة مكونة من سليمان عبدالغفور وحمد القلاف وخالد ابراهيم وفهد الهاجري وحمد الحربي وسلطان العنزي وأحمد الطفيري وبدر طارق ومبارك الفنيني وعيد الرشيدي وشبيب الخالدي . وسيطر الأزرق على مجريات الشوط الاول وسجل هدفا وأضاع فرصا أخرى من جانب الفنيني والخالدي بعدما أحسن خط الوسط في أداء واجباته، فيما لم تشكل كرات طاجيكستان خطورة على مرمى منتخبنا.

وبسط الأزرق سيطرته في الشوط الثاني وأجرى المدرب تغييرات وأشرك فيصل زايد ومهدي دشتي وراشد الدوسري وأحمد الزنكي ومحمد خالد وعبدالله الفهد. وقد جاءت المباراة من طرف واحد هو منتخبنا، سوى في الدقائق الأخيرة نشط بها الضيف وسجل هدف الشرف في اللحظات الأخيرة.

وقد أدار المباراة الحكم العماني أحمد الكاف، وجاءت قراراته سليمة.