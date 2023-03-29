اكتشف علماء فلك في بريطانيا، ثقبا أسود كبيرا جدا، تبلغ كتلته نحو 33 مليار ضعف كتلة الشمس، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطانية، اليوم الاربعاء.

وقال علماء من جامعة دورهام، إن الثقب الأسود الضخم، هو أحد أكبر الثقوب السوداء التي تم اكتشافها على الإطلاق.

ووصف فريق العلماء النتائج التي توصلوا إليها خلال البحث، والذي نُشر في "دورية الإخطارات الشهرية" التابعة لـ "الجمعية الملكية لعلوم الفلك"، بأنها "مثيرة للغاية".

وقال المعد الرئيسي للبحث، جيمس نايتنجيل، من قسم الفيزياء في جامعة دورهام: "هذا الثقب الأسود تحديدا، والذي تبلغ كتلته نحو 30 مليار ضعف كتلة شمسنا، هو أحد أكبر الثقوب التي تم اكتشافها على الإطلاق... إنه اكتشاف مثير للغاية".

جدير بالذكر أن الثقوب السوداء هائلة الضخامة، هي أكبر أجسام في الكون، حيث تتراوح كتلتها ما بين 10 مليارات و40 مليار ضعف كتلة الشمس.