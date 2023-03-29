الوزارة معنية بتسعيرة الدواء والحفاظ على عدم التلاعب بالأسعار

أسعار الأدوية في الكويت متقاربة مع مثيلاتها بدول الخليج

عبدالكريم العبدالله

أكد وزير الصحة د. أحمد العوضي أن الصيادلة يضطلعون بدور أساسي وهام في المنظومة الصحية، لافتا إلى أنهم يتمتعون بكفاءة عالية تجعلهم عنصرا أساسيا في سلسلة العلاجات.

وشدد العوضي في تصريح للصحافيين على هامش الغبقة الرمضانية التي أقامتها الجمعية الصيدلية على الدور الهام الذي يقوم به العاملون في قطاع الصيدلة، مشيرا إلى أن هناك لجانا وزارية مخصصة لهذا القطاع وهو أكبر دليل على أهميته.

ودعا وزير الصحة العاملين في قطاع الصيدلة سواء في الوزارة أو القطاع الخاص إلى تقديم مقترحات يمكن أن تساهم في إصدار القرارات والقوانين التي تعزز التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص.

وثمّن د. أحمد العوضي الجهود المتميزة للصيادلة في المستشفيات والمراكز التخصصية والرعاية الأولية وفي الإدارات المركزية، لافتا إلى التحديات التي يواجهونها في التدقيق وصرف الأدوية والكثير من المهام الأخرى التي يقومون بها.

من جانبه أكد مدير إدارة المستودعات الطبية في وزارة الصحة د. عادل السالم أن الوزارة معنية بتسعيرة الدواء والحفاظ على عدم التلاعب بالأسعار، لافتا إلى أنه يتم مراجعة الأسعار بشكل دوري ضمن ضوابط محددة مع الحرص على تخفيض الأسعار للعديد من الأدوية.

وأضاف السالم أن الأسعار في الكويت متقاربة مع مثيلاتها في دول الخليج بل أن هناك بعض الأدوية قد تقل أسعارها في الكويت، مشيرا إلى أن الوزارة تحرص دائما على توفير مختلف أنواع الأدوية وأن قضية نقص بعض الأنواع لا يقتصر على الكويت فحسب بل هي قضية عالمية ولها العديد من الأسباب منها عدم توفر المواد الخام وزيادة الأسعار ووسائل النقل.

وذكر د. عادل السالم أن وزارة الصحة تعمل بشكل متواصل على توفير الأدوية، إلا أن هناك أمورا قد تكون خارجة عن الإرادة، لافتا إلى أن المخزون الاستراتيجي آمن ومطمئن واستطعنا في الفترة الماضية حل نحو 70 في المئة من مشكلة النقص.

وأوضح أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة وصل إلى مرحلة المسودة الأخيرة وسيتم تقديمه خلال الأيام القليلة المقبلة إلى وكيل الوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

من جانبه، قال رئيس الجمعية الصيدلية عبدالله العنزي إن الجمعية تواصل مسيرة عطائها الزاخرة بالإنجازات والمشروعات الهادفة إلى تعزيز مكانة مهنة الصيدلة والصيادلة مع مواصلة العمل الجاد والمخلص للإرتقاء بمستوى الأداء الصيدلي المتميز المعهود ضمن المنظومة الصحية المتطورة.

وأضاف أن هناك طموحات لا حدود لها لتحقيق المزيد من الآمال التي يتطلع إليها كل صيدلي مهنيا وحياتيا مع المحافظة على المكتسبات التي حققها إخواننا الذين تعاقبوا على حمل أمانة إدارة هذا الصرح الوطني منذ تأسيسه