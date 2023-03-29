أسامة أبو السعود

استنكر مجلس إدارة نقابة العاملين في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تأخر وزارة الأوقاف في إصدار تعديل قرار ساعات العمل في مراكز القرآن الكريم خلال شهر رمضان الجاري لحل مشكلة الدخول وإنهاء تضارب الوقت بين الدوام الصباحي والمسائي .

وتابعت النقابة: انه من المعلوم بأن المراكز التابعة لوزارة الأوقاف مشتركة ففي الدوام الصباحي تكون بعض المراكز مخصصة للنساء وفي الدوام المسائي تخصص للرجال بينما البعض الآخر يكون مشتركا مع مدارس وزارة التربية الأمر الذي يستحيل معه تطبيق ساعات العمل لتضارب مواعيد الدخول بين الفترتين وبسبب الزحام والاختناق المروري لخروج الطلبة والتأثير السلبي لتطبيق الدوام المرن الذي زاد من فترة الاختناقات المرورية .

واستغربت النقابة من التأخر بإصدار التعديل بالرغم من مضي 7 أيام على بداية شهر رمضان مع العلم بأن النقابة قامت بعمل تقرير ميداني يضم كلا من المدارس المشتركة بين وزارتي الأوقاف والتربية وتسليمها للجهات المختصة إلا أنه لا حياة لمن تنادي .

ومن جهة أخرى يستغرب مجلس إدارة النقابة التعسّف مع الموظفين المعاقين أو ممن كلّف برعاية معاق حيث انه بتعميم الوزارة الأخير بتحديد ساعات العمل خلال شهر رمضان بإلغاء جميع حالات الإعفاء وبهذا الالغاء تم سلبهم حقهم الذي أقر بالقانون رقم 8 لسنة 2010 الذي نصت فيه المادة 40 " يستحق الموظف أو الموظفة من ذوي الإعاقة البسيطة أو المتوسطة أو الشديدة والموظف و الموظفة المكلف برعاية شخص معاق إعاقة متوسطة أو شديدة تخفيض ساعات العمل بواقع ساعتين يومياً مدفوعة الأجر وقد بينت النقابة هذه المخالفة للجهات المعنية بالوزارة ومرفقة كتب من هيئة الإعاقة ترد فيه على استفسار ديوان الخدمة المدنية وكان الرد واضح بأن المادة 40 لقانون رقم 8 لسنة 2010 يطبق في شهر رمضان.