عبدالعزيز الفضلي

أكد رئيس مجلس إدارة جمعية المعلمين حمد الهولي، ان الجمعية تخدم القضايا التربوية للمعلمين الكويتيين وغير الكويتيين، منوهاً الى أنهم يعملون على الوقوف مع المعلم في الميدان التربوي أيا كانت جنسيته والعمل على توفير الاجواء المناسبة له والمطالبة بحقوقه حتى يؤدي دوره على اكمل وجه في العملية التعليمية .

جاء ذلك في تصريح ادلى به الهولي للصحفيين خلال حفل الاستقبال الذي أقامته الجمعية بمناسبة شهر رمضان المبارك وحضره عدد من القيادات التربوية وحشد من أهل الميدان التربوي.

وأشار إلى أن الجمعية اعتادت على إقامة مثل هذا اللقاء بشكل سنوي واستقبال المهنئين في الشهر الكريم، لافتاً إلى أننا نوليه خصوصية ونحاول ان نعزز هذه العادات الطيبة .

وأضاف الهولي أن هذا اللقاء يعكس الشراكة المجتمعية ويحقق نوع من التكامل بين القيادات في الوزارة من خلال لقاء مباشر مع اهل الميدان التربوي من ناحية التهاني وتبادل وجهات النظر فيما يخص المنظومة التربوية في جو أخوي، موضحاً أن ذلك يبين مدى الترابط ومكانة العلاقة وأهميتها بين القيادات وأهل الميدان .

وذكر أن جمعية المعلمين هي جمعية نفع عام ودورها المطالبات بحقوق المعلمين والارتقاء بهم سواء كانوا كويتيين أو الوافدين والذين مفتوح لهم المجال للانتساب من غير حق الانتخاب ولهم الحق ان يتمتعوا بمزايا وخدمات المعلمين بشكل عام، منوهاً الى اننا نعمل لنقل هموم الميدان للقيادات المعنية من خلال الاقتراحات التي تقدمها الجمعية وتتبناها وتنقلها بشكل مباشر لاصحاب القرار والتنسيق عن طريق الوزارة .