

حددت وزارة الصحة نهاية دوام الخميس 13 أبريل المقبل آخر موعد لقبول طلبات ترشيح أعضاء فريق الخدمات الطبية لموسم الحج من الأطباء والصيادلة والهيئة التمريضية والتفتيش الصحي وفنيي الطوارئ الطبية.



وحدد نموذج طلب الترشيح المستندات المطلوبة وتشمل صورة عن البطاقة المدنية، وصورة ترخيص مزاولة المهنة، وعدد 2 صورة ضوئية 6×4 بخلفية بيضاء، وصورة من جواز السفر.



هذا، وحددت الوزارة أيضا الشروط الخاصة بترشيح الطاقم الطبي للالتحاق بأحد حملات الحج الكويتية، على أن يكون الكادر الطبي للالتحاق بحملات الحج مقتصرا على فئة الأطباء والهيئة التمريضية، إلى جانب نفس المستندات المطلوبة المشار إليها أعلاه، على أن ترسل كل نماذج الترشيح بعد تعبئتها على البريد الإلكتروني التالي: [email protected]