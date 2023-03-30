

أقر والد مهاجم برشلونة الاسباني أنسو فاتي أمس، بأنه منزعج من الطريقة التي يتعامل بها النادي الكاتالوني مع ابنه ويفضل أن ينتقل الى ناد آخر.



جاء حديث بوري فاتي مع إذاعة «كادينا كوبي»، مؤكدا في الوقت ذاته أن ابنه البالغ 20 عاما يفضل البقاء والنجاح مع العملاق الكاتالوني، بعد أن نشأ في الفئات العمرية وأصبح محبوبا بين الجماهير منذ ترقيته الى الفريق الأول، وقال: «يزعجني كيف يعاملون أنسو بالنسبة لعدد الدقائق التي يمنحونه إياها على أرض الملعب، دقيقة واحدة، دقيقتان، ثلاث دقائق، وهذا ما يزعجني».



وتابع «لن أقول إنه يجب أن يشارك أساسيا مهما حدث، لأن كل المهاجمين رائعون، هم من النخبة، لكننا نتحدث عن أنسو فاتي، عن لاعب إسباني دولي، عن الرقم 10 في برشلونة، عن شاب قادم من أكاديمية لا ماسيا».



شارك فاتي مع الفريق الأول لبرشلونة في سن الـ16 عاما فقط في 2019 وكان له تأثير فوري. لكن إصابة في الركبة عام 2020 أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة.



في عام 2021 ارتدى القميص رقم 10 المرموق خلفا للأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد أن انضم أفضل هداف في تاريخ النادي إلى باريس سان جرمان الفرنسي.



لكن فاتي كافح من أجل اللعب تحت قيادة المدرب تشافي هرنانديز، حيث شارك أساسيا في تسع مباريات فقط بالدوري هذا الموسم على الرغم من جهوزيته البدنية.