

القاهرة - ناهد إمام



قال رئيس مصلحة الضرائب مختار توفيق إن وزارة المالية متمثلة في المصلحة تحرص على تقديم التوعية الضريبية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال الندوات وورش العمل سواء أونلاين أو بالحضور الفعلي.



وأضاف توفيق، في بيان، أن المصلحة تحرص أيضا على تقديم التدريب والدعم اللازمين لمساعدة الممولين للانضمام الى منظومة الفاتورة الإلكترونية، وذلك من خلال التنسيق مع مؤسسات المجتمع الضريبي المختلفة لتقديم ورش تدريبية لأعضاء هذه المؤسسات للانضمام والالتزام بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وذلك بمقار مراكز التدريب الضريبية المنتشرة على مستوى الجمهورية أو بمقار المؤسسات ذاتها، مما يسهم في رفع الوعي والالتزام الضريبي لدى الممولين.



وطالب الشركات والجهات غير المسجلة على منظومة الفاتورة الإلكترونية بالإسراع في التسجيل بالمنظومة، لأن الانضمام الى منظومة الفاتورة الإلكترونية يكون إلزاميا وليس اختياريا طبقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020 وأن مصلحة الضرائب لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات التي من شأنها استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة.



وأشار إلى أنه في هذا الإطار قامت المصلحة بتنظيم ورشة تدريبية للعاملين بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات على مدار يومين بمقر الهيئة، وتناولت «الفاتورة الإلكترونية وأهم العقبات التي تنتج عن تطبيقها وكيفية حلها».



من جانبه، أوضح مدير عام الدعم الداخلي بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية م.أندريه كمال إسحق أن الفاتورة الإلكترونية تعد مستندا قياسيا له مكونات وشكل وتصميم موحد مناسب لكل الأنشطة، كما أنها تتطلب وجود توقيع إلكتروني سار وفعال لمصدر الفاتورة، حيث تتيح المنظومة التأمين الكامل لبيانات الفاتورة الإلكترونية المتبادلة بين الشركات.



‏ وأضاف أنه تمت إتاحة استخدام منصة الفاتورة الإلكترونية (البورتال) في إصدار الفواتير في حالة أن فواتير مبيعات الممول أقل من 200 فاتورة شهريا. وأشار إلى أنه بإمكان الممول استخدام البيئة التجريبية للتدرب على إصدار الفواتير الإلكترونية من خلال اللينك:



https://preprod.invoicing.eta.gov.eg/



وقام بتوضيح ذلك عمليا، ورابط البيئة الفعلية للفاتورة الإلكترونية



https://invoicing.eta.gov.eg/



وتم خلال الورشة التدريبية شرح كيفية استرجاع الفواتير السابق إصدارها وكيفية التعديل على الفواتير الإلكترونية باستخدام الإشعارات سواء مدينة لزيادة الكمية أو السعر للفاتورة الإلكترونية السابق إصدارها أو دائنة لتقليل الكمية أو السعر للفاتورة الإلكترونية السابق إصدارها، وقامت بشرح ذلك عمليا.



كما تم توضيح كيفية التكويد على منظومة الفاتورة الإلكترونية وإعطاء أمثلة عملية، من خلال توضيح أن التكويد على منظومة الفاتورة الإلكترونية يتم من خلال نظامين أساسيين وهما نظام التكويد العالمي GS1 ونظام التكويد المصري EGS والذي يتم فيه تكويد جميع السلع والخدمات والتأكد من قبول الأكواد والموافقة عليها من قبل مصلحة الضرائب للتمكن من التعامل داخل منظومة الفاتورة الإلكترونية، كما تم خلال الورشة التدريبية توضيح كيفية إضافة مستخدم على منظومة الفاتورة الإلكترونية وصلاحيات المستخدم.