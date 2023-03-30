بعد الارتفاع الكبير في اسعار المواد الغذائية مع دخول شهر رمضان، انتشرت وبكثرة ظاهرة بيع الألبان والأجبان عبر سيارات جوالة تقف في أماكن معينة قريبة من الشوارع الرئيسية وعلى مقربة من الأسواق، بأسعار أقل من سعر السوق بنحو النصف، لكنها غير صالحة للاستهلاك البشري كما يقول مختصون.



ورصد تقرير لصحيفة «الوطن» الموالية أن الجبنة البلدية في هذه السيارات الجوالة تباع بسعر 12 ألف ليرة للكيلو في حين أن سعر الجبنة الاصلية في السوق يتراوح بين 25 ألف و30 ألف ليرة، وتبيع هذه السيارات اللبنة بـ10 آلاف ليرة للكيلو في حين أن سعرها المتداول في السوق يتراوح بين 18 و20 ألف ليرة.



ونقل التقرير عن عضو الجمعية الحرفية لصناعة الألبان والأجبان أحمد السواس تأكيده أن الألبان والأجبان التي تباع عبر السيارات الجوالة منتجات مغشوشة وغير قابلة للاستهلاك البشري وتتكون من حليب بودرة ونشاء ومحسنات قوام، لذا نرى أن أسعارها أقل من أسعار السوق بنسبة تتجاوز 100%.



وأوضح أن هناك مواطنين يشترون من هذه المنتجات لعدم درايتهم بمكوناتها ونسبة الغش فيها، لكن بعد أن يجربوا طعمها ونكهتها لا يشترون منها مرة أخرى وان هناك آخرين يشترونها نتيجة عدم قدرتهم على شراء الجبنة واللبنة البلدية النظامية.



وأكد السواس أن الألبان والأجبان التي تباع عبر السيارات الجوالة يتم تصنيعها في ورشات غير نظامية وفي منازل موجودة في مناطق مخالفات وغير خاضعة للرقابة التموينية والصحية باعتبار أنها تصنع في أماكن غير معروفة وبعيدة عن أنظار التموين.



وأردف أن كل 6 كيلوغرامات حليب يجب أن ينتج عنها كيلو جبنة وأقل من هذه الكمية من المستحيل أن ينتج عنها كيلو جبنة بلدية نظامية، وباعتبار أن كلفة كيلو الحليب على المنتج اليوم 3150 ليرة، فإن كلفة كيلو الجبنة اليوم 18900 ليرة ومبيعه بسعر 12 ألف ليرة عبر السيارات الجوالة دليل على أن الجبنة غير نظامية ومغشوشة.