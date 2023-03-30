

القاهرة ـ هناء السيد



أكد د.أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أن يوم السابع من رمضان من كل عام يظل ذكرى عزيزة على قلبه وقلب كل أزهري ومسلم، ففي هذا اليوم عام 361 هجريا أقيمت أول صلاة جمعة بالجامع الأزهر الشريف.



وقال شيخ الازهر ـ في منشور للجامع الأزهر عبر فيسبوك ـ إن الجامع الأزهر ظل على مدار اكثر من 1000 عام قلعة للعلم ومنارة للوسطية والاعتدال يأتيه طلاب العلم من جميع أنحاء العالم يتلقون على أيدي علمائه علوم الدين والدنيا فيتخرجون فيه سفراء ينشرون رسالة الإسلام السمحة في كل أرجاء الدنيا.



ودعا شيخ الأزهر بأن يحفظ المولى عز وجل الأزهر الشريف، ويزيده تعظيما وتشريفا.