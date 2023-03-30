أكد السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف على أعمال مكتب التنسيق، أن قرار المجلس الأعلى للجامعات بإلغاء قواعد التوزيع الإقليمي من قواعد تنسيق القبول بالجامعات يأتي في إطار حرص المجلس ومكتب التنسيق على الالتزام بأحكام القضاء الصادرة في هذا الشأن، بالإضافة إلى أن القرار يحافظ على حقوق الطلاب ويتيح لهم الفرص والأحقية الكاملة في الالتحاق بالكلية التي يرغبون في الالتحاق وفقا لقواعد التوزيع الجغرافي بحسب المجموع الحاصل عليه الطالب في الثانوية العامة والإدارة التعليمية الحاصل منها على شهادة الثانوية العامة.



وأضاف السيد عطا بحسب «اليوم السابع» أنه حتى الآن لا يوجد أي تغيير إضافي في قواعد تنسيق القبول بالجامعات بتنسيق الجامعات 2023 باستثناء إلغاء قواعد التوزيع الإقليمي لكليات التمريض ومعاهد التمريض وكليات التربية، مشيرا إلى أن قرار إلغاء قواعد التوزيع الإقليمي يأتي في إطار تحقيق العدالة والمساواة بين جميع الطلاب خريجي الثانوية العامة للالتحاق بالكليات والجامعات.



وتابع رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، أن قرار إلغاء اختبارات القدرات يشمل الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية العامة وما يعادلها (أجنبية - عربية) والشهادات الثانوية الفنية، بالنسبة لكليات (الإعلام - التمريض - المعهد الفني للتمريض - المعاهد الفنية الصحية - الجامعات التكنولوجية - كليات التكنولوجيا والتعليم الصناعي)، مشيرا الى أن هذا القرار يأتي انطلاقا من توجيهات د.ايمن عاشور وزير التعليم العالي بشأن الالتزام بتحقيق تكافؤ الفرص أمام الطلاب، خاصة ان هذه الكليات لا يشترط بالضرورة اجتياز اختبارات القدرات للالتحاق بها.



وأكد المشرف على أعمال مكتب التنسيق استمرار اختبارات القدرات بكليات (التربية الرياضية - التربية الموسيقية - التربية الفنية - التربية النوعية «فنية - موسيقية - المسرح التربوي» - الفنون التطبيقية - الفنون الجميلة «فنون - عمارة» - التربية «فنية - موسيقية»)، بنفس القواعد المنظمة لاختبارات القدرات العام الماضي من ان الاختبارات تعقد بعد امتحانات الثانوية العامة مباشرة وقبل إعلان النتائج وبنفس ضوابط الاختبارات حسب طبيعة الدراسة بكل كلية وحسب نماذج الاسئلة التي تضعها لجنة اختبارات القدرات بالمجلس الأعلى للجامعات.



وأكد السيد عطا أن اجتياز الطلاب اختبارات القدرات لا يعنى الالتحاق بالكلية، خاصة أن الاختبارات تعقد قبل نتيجة الثانوية العامة وأيضا أن القبول بالكلية يخضع لمجموع الثانوية العامة المجموع الحاصل عليه الطالب والالتحاق بالجامعة حسب قواعد التوزيع الجغرافي.



وعلى جانب آخر، أكد السيد عطا أن لجان الضبطية القضائية تواصل أعمالها في ملاحقة الكيانات الوهمية على مستوى المحافظات التي توهم الطلاب بالالتحاق إليها مقابل شهادات وهمية وغير معتمدة من وزارة التعليم العالي.



وناشد رئيس قطاع التعليم العالي الطلاب بعدم الانسياق وراء تلك الكيانات، مؤكدا أن الطريق الشرعي الوحيد القبول بمؤسسات التعليم العالي الجامعي يكون من خلال مكتب التنسيق ووزارة التعليم العالي بالنسبة للجامعات الحكومية والمعاهد العليا والمتوسطة، موجها الطلاب بضرورة مراجعة موقع وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات، حيث إن به قائمة تضم جميع المؤسسات التعليمية المعتمدة في مصر.