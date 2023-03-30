

القاهرة ـ ناهد إمام



قال رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة م.علاء عبداللاه «إن المرحلة المقبلة ستشهد تطويرا في جميع قطاعات العمل داخل المدينة»، مؤكدا أن العمل يتم بشكل متواصل ومكثف على مدار اليوم، وسيتم عقد لقاءات بصفة مستمرة مع المستفيدين من المشروعات داخل المدينة.



جاء ذلك خلال لقاء عقده رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، امس مع عدد من سكان المدينة، لمناقشة مقترحاتهم والاستماع إلى آرائهم، وذلك بحضور مسؤولي الجهاز والمشروعات.



وناقش «السكان» عددا من المشروعات تمثلت، أهمها في: الطرق ـ الغاز ـ المياه ـ الزراعة ـ الخدمات ـ الكهرباء ـ النظافة.



وأشار رئيس الجهاز إلى أنه تم التأكيد على المسؤولين بضرورة الانتهاء من جميع أعمال الطرق بالمدينة في أسرع وقت، طبقا للبرنامج الزمني، وتم التشديد والتنبيه على مسؤولي النظافة بالمدينة بتكثيف أعمال النظافة والمتابعة المستمرة، ويجري استكمال أعمال الزراعة طبقا للمخطط، لافتا إلى بعض التحديات التي تواجه السكان بالمدينة، مؤكدا أنه تم توفير شباك بالمركز التكنولوجي لتلقي طلبات المواطنين لتوصيل خدمة الغاز.



كما أجاب م.علاء عبداللاه عن سؤال السكان عن بعض الخدمات المتوافرة، موضحا أنه تم الانتهاء من مدرستين، وتمت مخاطبة وزارة التربية والتعليم لتشغيل إحداهما في العام الدراسي المقبل، وأنه تم توفير قطعة أرض بالمدينة لإقامة معهد أزهري وتمت مخاطبة الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات.



وأوضح أنه تم تخصيص محطة تموين سيارات لأحد المستثمرين، ويجري إنشاء قسم شرطة بجوار مبنى الجهاز، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء حضانة ويجري تشغيلها، ويجري تشغيل مخبز مدعم.



وبالنسبة لخطوط المواصلات، أكد رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، أنه تم تشغيل إحدى شركات النقل الجماعي بالمدينة، وتم التنسيق مع وزارة النقل لتشغيل خطوط مواصلات داخلية وخارجية.



في سياق متصل، تفقد م.علاء عبداللاه أعمال رفع كفاءة طريق الروبيكي، مشددا على سرعة إنهاء الأعمال في المواعيد المحددة وبأعلى مستويات الجودة لتسهيل حركة المواطنين في الدخول والخروج من وإلى المدينة، وذلك في ضوء توجيهات وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات د.عاصم الجزار، بالاهتمام بمشروعات البنية التحتية بكل المدن، ولاسيما أعمال رفع كفاءة وإحلال وتجديد شبكة الطرق.