التبادل التجاري مع الخليج يسهم بـ 600 مليون جنيه إسترليني بأجور العاملين في المملكة المتحدة سنوياً



كشف وزير الاستثمار البريطاني دومينيك جونسون عن قرار الحكومة البريطانية الأخير بإلغاء خططها لفرض ضريبة على صناديق الثروة السيادية لدول الخليج، والتي تستثمر في المملكة المتحدة باعتباره دليلا على الأهمية التي توليها حكومة بلاده لهذه الصناديق.



وأضاف جونسون، الذي تولى منصب وزير الاستثمار في وزارة الأعمال والتجارة البريطانية الشهر الماضي لموقع «أرابيان جلف بيزنس إنسايت»: «العلاقة التعاونية مع صناديق الثروة السيادية لدول الخليج ذات أهمية كبيرة بالنسبة للمملكة المتحدة، ويمثل قرارنا بعدم فرض الضرائب رسالة قوية للعالم حول الأهمية التي نوليها للشراكة التي تجمعنا مع هذه الصناديق».



جدير بالذكر، أنه في حال كان اقتراح فرض الضرائب قد لاقى الموافقة، فكان لزاما على صناديق الثروة السيادية تسديد ضرائب الشركات على العقارات والمؤسسات التجارية المملوكة لها ابتداء من شهر أبريل في هذا العام.



وتم التخلي عن تلك الخطط بعد أن أدت المشاورات التي قادتها الحكومة إلى تحذيرات مجلس الوزراء من أن هذه الخطوة سيكون لها أثر سلبي على الاستثمارات الداخلية، فيما استبعد جونسون احتمال فرض أي نوع من هذه الضرائب مستقبلا.



وقد ارتفعت وتيرة استثمارات صناديق الثروة السيادية لدولة الخليج في المملكة المتحدة خلال الآونة الأخيرة، ولكن تعتبر اتفاقية التجارة الحرة التي يجري العمل عليها بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي بمنزلة الهدف الأكبر.



وتظهر الدراسات التي أجرتها الحكومة البريطانية أنه من المتوقع أن تعزز اتفاقية التجارة الحرة مع دول الخليج التبادل التجاري بنسبة لا تقل عن 16%، وتضخ 1.6 مليار جنيه استرليني على الأقل في الاقتصاد البريطاني سنويا، بالإضافة إلى المساهمة بمبلغ قدره 600 مليون جنيه أسترليني أو أكثر في الأجور السنوية للعاملين في المملكة المتحدة.



وكانت مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة قد انطلقت في شهر يونيو من العام الماضي. وأقيمت الجولة الثالثة من المفاوضات في منتصف شهر مارس من هذا العام في الرياض بالمملكة العربية السعودية، حيث عقدت مناقشات فنية حول 13 مجالا للسياسات على مدار 30 جلسة.



ووفقا لحكومة المملكة المتحدة، فقد تم تحقيق تقدم في غالبية فصول مسودة الاتفاقية، فيما تستعد المملكة المتحدة لاستضافة الجولة الرابعة من المفاوضات في وقت لاحق من هذا العام، وقال دومينيك جونسون: «تتقدم المفاوضات بشكل جيد، ولكن مع الاقتراب إلى خط النهاية، يتم التعامل مع الجوانب الأكثر تعقيدا».