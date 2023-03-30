استقبل ديوان البابطين المهنئين بمناسبة شهر رمضان المبارك، وذلك مساء الإثنين الماضي.



وقد توافد على الديوان عدد من الشيوخ والنواب والشخصيات العامة إضافة إلى جموع من المواطنين لتقديم التهاني بشهر رمضان المبارك.



هذا، ورحب الشاعر د.عبدالعزير البابطين بالحضور، موضحا أن اللقاءات خلال هذا الشهر المبارك تعزز الترابط بين أبناء المجتمع.



ورفع البابطين التهاني إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد والشعب الكويتي والمقيمين على أرض الكويت، متمنيا أن يعيد المولى عز وجل هذه المناسبة على الجميع بالخير والبركات.