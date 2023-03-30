استقبل ديوان المتروك الكائن في المنصورية المهنئين بشهر رمضان الفضيل.



وقد رحب أحمد علي المتروك بالحضور من الشخصيات والأهل والأصدقاء الذين تبادلوا المباركة بشهر رمضان.



وتوجه المتروك بالتهنئة والمباركة إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وإلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، وإلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وإلى جميع أبناء الشعب الكويتي والمقيمين، سائلا المولى عز وجل أن يكون شهر خير وبركة على الجميع.



وأكد المتروك أن تبادل الزيارات بين أبناء الكويت خلال الشهر الفضيل من العادات الحميدة التي جبلوا عليها، والتي تؤكد مدى تلاحمهم وتواصلهم كأسرة واحدة في بلد الخير.