أقام ديوان الدرباس حفل استقبال للمهنئين بشهر رمضان المبارك مساء أمس الأول بمنطقة حطين.



وتقدم الحضور عدد من النواب والشخصيات وجمع كبير من المواطنين الذين تبادلوا التهاني والأحاديث الودية حول عدد من القضايا المجتمعية.



وبهذه المناسبة، قال م.جمال الدرباس: نتقدم بأطيب التهاني إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله، كما نهنئ الشعب الكويتي والأمة الإسلامية جمعاء بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.



وأعرب الدرباس عن تمنياته بأن ينعم الله على الكويت بالمزيد من الأمن والأمان والرخاء في ظل قيادتها الحكيمة.