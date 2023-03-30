عبدالعزيز الفضلي



حددت وزارة التربية يوم الأحد 2 من أبريل المقبل موعدا لتسجيل التلاميذ المستجدين في المرحلة الابتدائية للعام الدراسي المقبل 2023/ 2024.



وكشفت مصادر مطلعة لـ«الأنباء» عن ان طريقة التسجيل تكون حسب العنوان التابع للمنطقة التعليمية، على أن يتم اصطحاب المستندات والأوراق المطلوبة لتسجيل الطلبة الجدد في المدارس الابتدائية، وهي شهادة الجنسية الأصلية للوالد، والبطاقة المدنية، وصورتان عن كل منهما، وشهادة الميلاد للتلميذ المستجد، وصورتان عنها، وأربع صور شخصية حديثة مقاس الصورة 4 في 6، والبطاقة المدنية الأصلية للتلميذ وصورتان عنها، مشددة على أهمية إحضار البطاقة الصحية وهي نتيجة الفحص الطبي للتلميذ الذي يثبت لياقته الصحية.