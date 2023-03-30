بشرى شعبان



أكد مصدر خاص في وزارة الشؤون الاجتماعية ان فرق التفتيش الميداني على العمل الخيري رصدت خلال الأسبوع الأول من رمضان ما يقارب 130 مخالفة تتنوع بين جمع تبرعات نقدية وإعلانات غير مرخصة، بالإضافة إلى رصد أكثر من 110 أكشاك لجمع الملابس، بالإضافة إلى حالات فردية جمع تبرعات دون ترخيص.



وأوضح المصدر انه بالتعاون مع الجهات المعنية تمت إزالة الأكشاك، بالإضافة إلى رفع المخالفات إلى الإعلام والتجارة. وقال المصدر ان الوزارة أطلقت خلال الأسبوع الثاني من رمضان حملة توعية لحث المتبرعين على التأكد من أن الجمعية مشهرة من قبل وزارة الشؤون وان لديها موافقة على جمع التبرعات من قبل الإدارة المعنية.