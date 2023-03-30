نظمت إدارة الإسكان الطلابي وشؤون الطلبة الوافدين بعمادة شؤون الطلبة لقاء «طلابيا تنويريا» بين ممثلي سفارة سلطنة عمان والطلبة العمانيين بجامعة الكويت في سكن الطالبات بكيفان، حيث أقيم اللقاء الودي بهدف الاستماع الى آراء الطلبة، ولتوضيح عدد من اللوائح والنظم الجامعية بجامعة الكويت وسكن الطلبة والطالبات وأهمية الالتزام بها، إضافة إلى تقديم نبذة عن الخدمات «المقدمة» للطلبة في عمادة شؤون الطلبة والسكن مع الاستماع وتبادل الأفكار والاقتراحات المختلفة، كما تم فتح باب الأسئلة والاستفسارات.



هذا، وأقيم اللقاء بحضور ممثل سفارة سلطنة عمان المستشار شهاب الرواس، ونائب رئيس البعثة والسكرتير أول ماجدة الراشدي مسؤولة القسم الثقافي بالسفارة، والقائم بأعمال عميد شؤون الطلبة د.ضاري الحويل، والقائم بأعمال العميد المساعد للأنشطة الطلابية د.محمد الخضر، والقائمة بأعمال مراقب إدارة الإسكان الطلابي وشؤون الطلبة الوافدين بسكن الطالبات مي العتيبي.