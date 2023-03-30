قال ابن مسعود: قتل أبو عبيدة بن الجراح أباه عبدالله بن الجراح يوم أحد وقيل يوم بدر، وكان الجراح يتصدى لأبي عبيدة وأبو عبيدة يحيد عنه فلما أكثر قصد اليه أبوعبيدة فقتله، فأنزل الله حين قتل أباه: (لَّا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولئكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا-رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولئكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) سورة المجادلة: اية 22.



وكان أبوعبيدة بن الجراح أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد روي أن أم المؤمنين عائشة ـ رضي الله عنها ـ سئلت عن أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: «أبوبكر ثم عمر ثم أبوعبيدة» وانتهت إلى ذلك.