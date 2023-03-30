

عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ان الدنيا حلوة خضرة، وان الله مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني اسرائيل كانت في النساء».



الدنيا تحمد وتذم لا باعتبار الزمن، ولكن باعتبار العمل الذي يقوم به اهلها، فإن منهم من يعمل لها فحسب، ولا يعمل للآخرة شيئا، ومنهم من يعمل للآخرة عملا لا يبلغه المنزل الذي يسعى اليه الابرار ويجعل الدنيا مبلغ همه ومنتهى أمله، ومنهم من يسعى لها سعيها ولا يبالي بالدنيا اقبلت عليه ام ادبرت عنه.



شبه النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا بالفاكهة الحلوة الخضرة للرغبة فيها والميل إليها، وأخبر ان الله جعلنا خلفاء يخلف بعضنا بعضا فيها، فينظر الله تعالى كيف نعمل فيها هل نقوم بطاعته أم لا، ثم أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن نحذر فتنة الدنيا وألا نغتر بها وألا نترك اوامر الله تعالى واجتناب نواهيه منها.