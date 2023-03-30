(ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب) «الطلاق: 2 و3»



اعلم أرشدك الله لطاعته ان تقوى الله تعالى والخوف منه سبب لتفريج الكروب وفتح باب الرزق الحلال من حيث لا تحتسب.



فإذا حققت الشرط الاول للمعادلة بتحقيق التقوى في نفسك، حقق الله لك الشطر الثاني من المعادلة، بأن يجعل لك مخرجا، ويرزقك من حيث لا تحتسب، فإذا كنت متقيا وفقت وسددت في كل شأن دقيق أو جليل، صغيرا او كبيرا، خاصا او عاما، فيا من فقد ولدا، ومن فقد مالا، وفقد صحة وعافية، وفقد عزيزا، ووقع في كرب، اتق الله واصبر.



فخذها قاعدة في حياتك، انه من يتق الله في كل ما يأتي وما يذر، يجعل له مخرجا ومخلصا من غموم الدنيا والآخرة ويرزقه من حيث لا يحتسب.



ومن مفاتيح قبول العمل، قال الله تعالى: «انما يتقبل الله من المتقين».