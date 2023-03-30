القاهرة ـ ناهد إمام



عقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اجتماعا مع مجموعة من أعضاء مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب المصريين بالخارج «ميدسي» لمناقشة استراتيجية عمل المرحلة الجديدة للمركز، والتي تتضمن عددا من المحاور المهمة التي تخدم أهداف مركز الحوار، وكذلك تستهدف تعظيم دور أعضائه والاستفادة منهم ودمجهم في خطط التنمية للدولة في ضوء استراتيجية تمكين الشباب التي يتبناها الرئيس ويحرص على تطبيقها، وذلك بحضور السفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة للجاليات، والأستاذة مها سالم مستشارة الوزيرة للإعلام والمشرفة على مركز حوار شباب المصريين بالخارج.



من جانبها، ذكرت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة أنها تولي اهتماما كبيرا بمركز وزارة الهجرة للحوار لشباب المصريين بالخارج، وتعتبره واحدا من أهم أذرع الوزارة والدولة المصرية بالخارج، وهو ما يظهر من حرصها الشخصي على رئاسة أعماله بنفسها، بما يعكس الأولوية التي تمنحها الدولة لشبابها وطموحها في قيادتهم لعملية التطوير والتحديث وتحقيق أقصى استفادة من أبنائها خلال المرحلة القادمة.



وأدارت السفيرة سها جندي نقاشا حول آليات العمل مع فريق العمل المشكل من شباب المركز، حيث تم استعراض محاور استراتيجية المرحلة الجديدة لـ«ميدسي»، والتي تتميز بعدد من الملفات المهمة، أبرزها البدء في تشكيل مجلس استشاري لشباب الباحثين المصريين بالخارج، يضم جميع التخصصات العلمية، وتصبح مهمته الرئيسية تقديم أفكار وتوصيات وحلول علمية لكل المجالات ذات الأولوية بالنسبة للدولة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بشكل تطوعي، يأتي ذلك بعد إشادة عدد من الوزراء بمشاركة وزارة الهجرة في مؤتمر قمة المناخ cop 27، وما قدمه شباب الباحثين المصريين بالخارج من أطروحات وأفكار خاصة بالاستدامة والبيئة.