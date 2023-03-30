

يعقوب العوضي



تشهد صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم مباراة من العيار الثقيل تجمع القادسية المتصدر برصيد 31 نقطة مع الكويت الوصيف برصيد 30 نقطة في الـ 9.30 مساء ضمن إطار الجولة الـ 17 وقبل الأخيرة من الدوري الممتاز لكرة اليد، اذ تعتبر المباراة مهمة للغاية حيث ستحدد ملامح حامل اللقب بصورة كبيرة، اذ يتبقى للمتنافسين مباراة أخيرة، فالكويت سيلتقي برقان في الجولة 18 بينما يواجه القادسية القرين في نفس الجولة.



وللمرة الأولى منذ 10 مواسم أصبح حامل اللقب الكويت مهددا، حيث تألق القادسية بقيادة المدرب الصربي بوزو بصورة مميزة طوال مراحل الدوري الممتاز، ونجح في الفوز على «الأبيض» في القسم الأول ويسعى لتكرار النتيجة اليوم أو الخروج بالتعادل على أقل تقدير، إذ يلعب بفرصتي الفوز أو التعادل لضمان الصدارة، وفي المقابل لن يقبل «العميد» إلا بتحقيق الفوز للمنافسة على اللقب خاصة أنه يسير بخطى ثابتة بقيادة مدربه البرازيلي أوليفيرا.

إلى ذلك، حافظ العربي على المركز الثالث بصعوبة بعد تعادله الصعب مع الصليبخات 29-29 عبر لاعبه المحترف أسامة الجزيري في آخر ثانيتين من عمر المباراة التي جمعتهما أمس الأول على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله، وبذلك رفع «الأخضر» رصيده إلى 19 نقطة بينما ارتفع رصيد الصليبخات إلى 17 نقطة ليحتل المركز الخامس.



وفي مباراة أخرى، فاز السالمية على الفحيحيل بنتيجة 31- 29 ليرفع رصيده إلى 17 نقطة محتلا فيها المركز الرابع بفارق الأهداف عن الصليبخات، بينما بقي الفحيحيل على رصيده السابق 10 نقاط.



اليرموك يضم ماركو



ومن زاوية أخرى، ضم الفريق الأول لكرة اليد في اليرموك المحترف ماركو من البوسنة لصفوف فريقه تدعيما لمبارياته المتبقية من الدوري الممتاز وبطولة كأس الاتحاد.