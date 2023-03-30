

الدوحة - فريد عبدالباقي



حصل الدحيل متصدر الدوري القطري حاليا على أول ألقابه هذا الموسم، وهو أيضا اللقب الأول للمدرب الأرجنتيني هيرنان كريسبو الذي تولى المهمة في مارس الماضي خلفا للبرتغالي لويس كاسترو.



وكان الدحيل تأهل إلى الدور النهائي بعد الإطاحة بفريق السد في الدور نصف النهائي 3-1، فيما تأهل أم صلال بعد فوزه على العربي 2- في الدور ذاته.



يشار إلى أن البطولة انطلقت في العام 2009 وتوج الغرافة بنسختها الأولى في موسم 2009-2010 ويعد الأكثر تتويجا بحصوله على اللقب في ثلاث مناسبات من قبل، فيما توج كل من السيلية والسد باللقب مرتين، وكل من الوكرة وقطر والجيش مرة واحدة.