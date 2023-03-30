

تختتم مساء اليوم الخميس بطولة اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية الرمضانية الثانية لكرة القدم على ملاعب الهيئة العامة للرياضة في السرة.



وكانت البطولة قد شهدت منافسة شديدة بين الفرق المتأهلة لربع النهائي، حيث أقيمت 6 مباريات مساء الثلاثاء انتهت 4 منها باللجوء إلى ركلات الترجيح، إذ فاز «دار نزار العنجري 2» على «دار المشاريع 1»، كما فاز «مكتب انفرا» على «مريم بشارة»، و«مكتب الإبداع الهندسي» على «دار السور 2»، كما فاز «دار المكتب العربي 3» على «دار المشاريع 2»، بينما فاز «دار اس اس اتش» على «دار المكتب العربي 2» 2-0، و«دار السور 1» على «دار طاهر» 2-1.



وقد تابع مباريات أمس الأول أمين صندوق اتحاد المكاتب الهندسية د.عادل المشري وعدد كبير من أعضاء الاتحاد.



وشهدت البطولة أمس إقامة 4 مباريات في ربع النهائي، حيث التقى «دار نزار العنجري 2» مع «مكتب الإبداع الهندسي» و«مكتب انفرا» مع «دار المكتب العربي 3» وأيضا التقى «دار اس اس اتش» مع «دار طاهر» و«دار السور 1» مع «دار المكتب العربي 2».