

قدم الفرنسي هيرفي رينارد مدرب منتخب السعودية استقالته من منصبه، بحسب الاتحاد السعودي الذي أعلن قبول تلك الاستقالة، وسط تقارير عن موافقة «الثعلب» على عرض لتولي تدريب منتخب بلاده للسيدات.



ونشر المنتخب السعودي لكرة القدم بيانا عبر حسابه الرسمي على تويتر قال فيه «وافق مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم على طلب المدير الفني للمنتخب الوطني هيرفي رينارد برغبته في عدم إكمال المدة المتبقية من عقده».



وأضاف أنه «على ضوء ذلك، تم تسوية الإجراءات القانونية الرسمية بين الطرفين لإنهاء العقد، وتمنى رئيس وأعضاء المجلس التوفيق له في مسيرته القادمة».