

عبدالله قنيص



أمر محقق مخفر شرطة سلوى، باحتجاز مواطن في العقد الثالث من عمره داخل النظارة لحين عرضه على النيابة العامة، وذلك على خلفية دهس شرطي وإهانة رجال الأمن.



وقال مصدر أمني: مساء يوم الأحد ونظرا للأمطار الغزيرة وغرق شارع المخفر كلف الشرطي بمنع دخول المركبات إلا أن المدعى عليه حاول دخول الشارع عنوة على متن مركبة رباعية وعندما تم منعه قام بدهس العسكري، وعليه قامت إحدى الدوريات بإجبار المواطن على التوقف، إلا أنه تطاول على رجال الأمن فتم حجزه بالمخفر، وجار الوقوف على حجم إصابة العسكري وهو مواطن والاستماع إلى إفادته.