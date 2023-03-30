ترى الممثلة الأميركية جنيفر أنيستون، أن «العالم بحاجة إلى الفكاهة»، قبل إتاحة نتفليكس غدا لفيلم «موردر ميستري 2» الكوميدي الذي تؤدي فيه دور البطولة إلى جانب آدم ساندلر ويجمع ممثلين من جنسيات مختلفة.



وتلاحظ أنيستون خلال حلقة نقاشية في باريس عن الفيلم، ان «الكوميديا تطورت والأفلام تغيرت، وبالتالي بات الأمر دقيقا إلى حد ما إذ بات من الضروري توخي الحذر بصورة كبيرة، مما يصعب الأمور على الممثلين، فحلاوة الكوميديا تكمن في أن يضحك الشخص على نفسه وعلى الحياة».



وتضيف أن «العالم بحاجة إلى الفكاهة! ينبغي ألا نأخذ الأمور على محمل الجد إلى حد كبير، وتحديدا في الولايات المتحدة حيث الجميع منقسمون».



وتؤكد أن سيناريو عمل كمسلسل «فريندز» الشهير الذي حقق نجاحا كبيرا في تسعينات القرن الفائت، وحظيت أنيستون بشهرة واسعة بفضله، لن يكون ممكنا بالتفاصيل نفسها حاليا. وتضيف «هناك جيل جديد بالكامل، فالأطفال الذين يشاهدون حلقات «فريندز» حاليا يجدونها مسيئة»، في إشارة إلى موجة «ووك»، أي اليقظة حيال الإساءات العنصرية والتمييز.