

وقّعت Ooredoo الكويت، مؤخرا اتفاقية مع شريكتها «Huawei» خلال المؤتمر العالمي للجوال 2023 في برشلونة، لتوسيع نطاق تعاونهما الحالي وللتطور المشترك بتجربة الإنترنت عالي السرعة بتقنية فايبر بلس وتطوير حل ذكي للألياف الضوئية المستشعرة.



وتتعاون Ooredoo الكويت مع شركة Huawei على تفعيل مجموعة واسعة من حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المبتكرة لتوفير أحدث التقنيات التي تعزز تجربة المستخدم، وتسهيل عملية الرقمنة في مختلف الصناعات، وقد ساهمت الجهود الحثيثة والمتواصلة لتحسين شبكة الانترنت في توفير تجربة 5G ممتازة للمستخدمين مما أتاح لـ Ooredoo قيادة عجلة التطور بما يتعلق بسعة انترنت 5G، سهولة وسرعة التحويل للمستخدمين من شبكة 4G إلى شبكة الجوال 5G المبتكرة رقميا يتيح عملاء Ooredoo تجربة 5G مطورة بشكل مجمل مما يساهم في انتشار خدمة 5G، بالاضافة الى تحقيق نمو إيجابي على جميع المؤشرات الرئيسية للأعمال.



وتواصل الشركتان إحراز تقدم في تطوير الحلول الذكية من خلال التوجه لاستراتيجيات السوق التي تحدد الخدمات المبتكرة والجديدة، وحالات الاستخدام، Huawei CloudCampus، والقطب الذكي، ومركز البيانات، والميزات المخصصة للتحول الرقمي للمؤسسات، كجزء من الجهود المبذولة لتوجيه المؤسسات والأفراد الى تطبيقات 5G.



وشهدت Ooredoo الكويت عاما استثنائيا عندما طرحت الشركة أول منتج من نوع FIBER+ العام الماضي، وهو الجيل الجديد من FTTR (فايبر الألياف الضوئية إلى الغرفة) لتعزيز وتحسين تغطية الإنترنت من خلال الألياف الضوئية في المنازل وفي المناطق الكبيرة.



وتعمل FIBER+ على توسيع نطاق الألياف عبر المنزل وتهدف إلى بناء قاعدة ضوئية بالكامل للمنازل الذكية والمؤسسات الرقمية، مما يتيح تغطية Gigabit Wi-Fi 6 في كل غرفة وخلق تجربة رقمية حديثة تعمل على توفير اتصالات متوازية لمجموعة واسعة من التطبيقات الرقمية مثل: مستشعرات درجة الحرارة والرطوبة، الواقع الافتراضي، أجهزة الكمبيوتر/ أجهزة الكمبيوتر المحمولة، روبوت كنس الأرضية، المراقبة/ البث بالفيديو، والهواتف الذكية.



ولم تكتف Ooredoo الكويت بتطوير تجربة عملائها خارج منازلهم فحسب، بل قامت أيضا بتزويدهم بخدمات ومنتجات لضمان بقائهم على اتصال حتى في منازلهم بسبب الطلب المتزايد والمستمر على سعة الانترنت ونقاط التغطية الداخلية للانترنت.



هذه الخدمة قادرة على توفير تجربة اتصال متطورة تضاعف سرعة الإنترنت الحالية لتصل إلى ما أبعد من 1 جيجابت في الثانية، وبالتالي، يمكن أن توفر سعة انترنت أعلى لتوصيل الأجهزة وخصوصا الأجهزة المستهلكة لسعة انترنت عالية، وتحمل تطبيقات فيديو 4K فائقة الوضوح، وتتيح الوصول الفعال إلى الخدمات السحابية، وتمنح تجربة سريعة لألعاب وتطبيقات الأونلاين، وتعمل على بث مؤتمرات الفيديو من غير انقطاع، وأكثر من ذلك بكثير.



وعلاوة على ذلك، تعمل رؤية Ooredoo المستقبلية حول المدينة الذكية بمنزلة دافع للشركة إلى تخطيط واختبار تطبيقات استشعار الألياف الضوئية المتقدمة عبر البنية التحتية للألياف الضوئية التابعة لشركة FASTtelco، وهي شركة تابعة لـ Ooredoo الكويت.

سيطور الحل الجديد «الألياف الضوئية المستشعرة» شبكة الألياف لاعطائها القدرة على فحص الأحداث والتغييرات واكتشافها وتحديد موقعها وقياسها، مثل درجة الحرارة ودرجة الضغط في الوقت الفعلي وفي أي نقطة على طول تركيب الألياف دون الحاجة إلى وجود مستشعرات ومصادر طاقة أخرى.

يمكن استخدام الألياف الضوئية المستشعرة الذكية في صناعات مختلفة في القطاعين العام والخاص لدعم مجموعة متنوعة من التطبيقات في مجالات النفط والغاز، وخطوط الأنابيب، والنقل، والصحة، والمرافق الكهربائية، والأمن، ومراكز البيانات، وكابلات الاتصالات.



وقال آن جيان، رئيس Huawei لمجموعة أعمال قسم خدمات شبكات الاتصالات في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: تعد هذه الاتفاقية إنجازا رئيسا لتعزيز شراكتنا الاستراتيجية طويلة الأمد مع Ooredoo.

وتلتزم Huawei باستخدام معرفتها وخبراتها العالمية لدعم Ooredoo في نجاح رؤيتها في التحول الرقمي. ونأمل أن يساهم توسيع شراكتنا مع Ooredoo بشكل فعال في تقدم الكويت بتعزيز البنية التحتية الرقمية للبلاد، آملا في أن تصبح رائدة عالميا في مجال الرقمنة.



وتعمل Ooredoo وHuawei معا باستمرار لإثراء حياة الناس الرقمية وإبقائهم على اتصال من خلال اطلاق أحدث الحلول المتقدمة والمبتكرة لبناء مدن ذكية وآمنة، بما يتماشى مع رؤية الكويت 2035 «كويت جديدة» التي تهدف إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية للبلاد وتحقيق التحول الرقمي.



توفير تقنيات مبتكرة ومتطورة من نوعها



قال عبدالعزيز البابطين، الرئيس التنفيذي لـ Ooredoo الكويت: يأتي هذا التعاون تماشيا مع رؤية Ooredoo لتمكين المجتمع الكويتي من خلال دفع عجلة التحول الرقمي وإثراء الحياة الرقمية للأفراد.

بصفتنا شركة رائدة في تطوير البنية التحتية لنطاق الإنترنت العريض في الكويت، فإننا نسعى باستمرار إلى تطوير شبكتنا المبتكرة 5G، وبناء أسس الاتصال الذكية، وتقديم الخدمات الرقمية لدعم رحلة التحول الرقمي لعملائنا.

وتحرص Ooredoo على مواصلة توفير تقنيات مبتكرة ومتطورة وفريدة من نوعها تعمل على تطوير تجربة عملائها، وتمنح الاتصال الكامل بالأجهزة والأغراض المنزلية والمكتبية، وتزود مختلف الصناعات بحلول ذات ثقة وكفاءة لتسريع عملية التحول الرقمي.