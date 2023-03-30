

للعام الثالث على التوالي، وضمن حزمة من الفعاليات والمبادرات المجتمعية المتنوعة خلال شهر رمضان الفضيل، ينظم بنك الخليج «نقصة الخميس»، بالتعاون مع العديد من المطاعم والمخابز الكويتية.



وقال مساعد مدير الاتصالات المؤسسية عبدالله المليفي: نحرص سنويا على تنظيم «نقصة الخميس» إحياء لهذه العادة الكويتية الأصيلة، ولتعزيز تواصلنا مع المجتمع طوال شهر رمضان الكريم، وفي الوقت نفسه دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومساعدتهم على تسويق منتجاتهم.



وأضاف: قمنا بتطوير «نقصة الخميس» من شكلها البسيط القائم على توزيع أطباق بسيطة من أكل البيت، إلى الأهل والجيران والأصدقاء، تجسيدا لروح الأخوة والمحبة والتعاون في المجتمع، إلى نوع من الدعم الذي تقدمه مؤسسات المجتمع الكبرى وفي مقدمتها بنك الخليج للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من مطاعم ومخابز كويتية.



وذكر أن بنك الخليج يساعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة على توزيع منتجاتهم بشكل أكبر على الجمهور، ما يحقق للمطاعم والمخابز الكويتية المزيد من الانتشار والوصول إلى شرائح جديدة من العملاء، ويزيد قدرتهم على النمو والتوسع.



وأشار إلى أن «نقصة الخميس» تعد إحدى الفعاليات الخيرية التي ينظمها بنك الخليج خلال الشهر الكريم، ما يعكس انخراط البنك داخل المجتمع على مدى 60 عاما، كان خلالها جزءا لا يتجزأ من تاريخ الكويت الاقتصادي والاجتماعي.



ولفت أن بنك الخليج يواصل التزامه القوي ببرنامج الاستدامة، على المستويات المجتمعية والاقتصادية والبيئية، عبر العديد من المبادرات التي يتم انتقاؤها بعناية لتعود بالنفع على البنك والمجتمع، بما يتوافق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ورؤية الكويت 2035.



تتمثل رؤية بنك الخليج أن يكون البنك الرائد في الكويت، من خلال مشاركة موظفيه في العمل خلال بيئة شاملة ومتنوعة لتقديم خدمة عملاء مميزة.



وفي إطار دعمه لرؤية «كويت جديدة»، وحرصه على التعاون مع مختلف الأطراف لتحقيقها، يلتزم «الخليج» بالعمل على إحداث تطورات قوية في مجال الاستدامة، على كل المستويات البيئية والاجتماعية والحوكمة عبر مبادرات متنوعة، ومختارة بشكل استراتيجي داخل البنك وخارجه.