

محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد ان شركة خالد علي الخرافي واخوانه بدأت بنشر المعدات كجزء من برنامج الإصلاح البيئي الكويتي، وتتوقع أن يبدأ تنفيذ الأعمال الميكانيكية في أبريل كجزء من عقدين رئيسيين لتنظيف التربة الملوثة بالنفط مع شركة نفط الكويت وفقا لما ذكره نائب الرئيس التنفيذي للشركة خالد طبيلة.



واضافت المجلة ان العقدين يمثلان جزءا من مشروع الإصلاح البيئي الكويتي الذي يعتبر الاكبر من نوعه في العالم وبلغت تكلفته مليارات الدولارات.



وفي سياق مساعيها لتنفيذ العقد، تقوم شركة خالد علي الخرافي وإخوانه بتنظيف التربة باستخدام تقنيتين أساسيتين، الأولى هي عملية ميكانيكية تسمى غسل التربة والثانية هي المعالجة الحيوية، وهي عملية تستخدم الميكروبات لتفكيك وتحليل النفط في التربة التي تتم معالجتها.



وفي تعقيبه على هذا الموضوع، قال طبيلة في مقابلة مع مجلة ميد «لقد وصلت بالفعل معظم المعدات اللازمة لغسل التربة، وسيصار الى تشغيل الآلات قبل نهاية أبريل المقبل». واشارت المجلة الى ان شركة خالد علي الخرافي وإخوانه تقوم بتنفيذ مشاريع استصلاح التربة بالشراكة مع شركة لامور، وهي شركة فنلندبة متخصصة في التعامل مع التسرب والتلوث النفطيين فضلا عن إدارة النفايات ومعالجة المياه.



وكانت الشركتان قد حصلتا على العقدين الرئيسيين لمعالجة التلوث النفطي من قبل شركة نفط الكويت في يونيو 2021 وتتضمن كل حزمة معالجة ما يصل الى 2.6 مليون متر مكعب من التربة.



وتبلغ قيمة إحدى الحزمتين انفتي الذكر 194 مليون دولار وتعرف باسم مشروع شمال الكويت للتنقيب والنقل والمعالجة 2A (NKETR-2A)، فيما تبلغ قيمة العقد الثاني 197 مليون دولار ويعرف باسم مشروع جنوب الكويت للتنقيب والنقل والمعالجة 2A (SKETR-2A). ويذكر ان برنامج الاصلاح البيئي يعتبر أكبر مشروع معالجة بيئية في العالم وقد أسسته لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة لتمكين الكويت من معالجة الأضرار البيئية الناتجة عن حرب الخليج 1990-1991.