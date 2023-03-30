

محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد ان العمل في مشروعي الحقول الجوراسية 4 و5 المعروفين باسم «JPF 4» و«JPF 5» يجري على قدم وساق، قد بلغت نسبة الانجاز فيهما 70%، ومن المقرر ان يبدأ تشغيلهما في وقت مبكر من عام 2024، بتكلفة ٨٢٤ مليون دولار وذلك وفقا لبيان نشرته شركة نفط الكويت على صفحتها الرسمية بموقع إنستغرام.



وأضافت المجلة ان شركة نفط الكويت عقدت اجتماعا في عام 2023 لمراجعة التقدم الذي تم تحقيقه في اعمال تنفيذ كلا المشروعين، لافته إلى أنها تمت مناقشة مراحل تنفيذ المشروع وسير العمل وخطط الإنجاز.

وفي فبراير الماضي، ذكرت مجلة ميد أن الأعمال الميكانيكية قد بدأت في مشروع JPF 4 بقيمة 398 مليون دولار، وكانت شركة نفط الكويت قد منحت العقد الرئيسي لـ JPF 4 إلى شركة سبيتكو المحلية في ديسمبر 2021، بينما فازت شركة جيره الصينية بالعقد الثاني البالغة قيمته 426 مليون دولار ويشمل حزمة العمل الجوراسي JPF 5 في الشهر ذاته.

ومن المقرر ان يقام مرفق JPF 4 بالقرب من حقل الصابرية في شمال الكويت، فيما سيكون مرفق JPF 5 على بعد أقل من 10 كيلومترات الى الشرق من المرفق الاول JPF 4 سيقوم كلا المرفقين باختبار ومعالجة والتعامل مع سوائل آبار الهيدروكربونات الرطبة والحامضة من العديد من حقول النفط والغاز.

وتشمل هذه الحقول: الروضتين، الصابرية، شمال غرب الروضتين، أم نقا، ظبي، بحرة وحقول مرات ونجمة سارجيلو، بالإضافة إلى تشكيلات أخرى في الحقول الجوراسية، ويعتبر كلا المشروعين عبارة عن منشآت إنتاج سطحي على الشاطئ وسيتم تنفيذهما على أساس البناء والتملك والتشغيل من قبل المقاول، مع وجود خيار لنفط الكويت لتمديد عقدها في تاريخ مستقبلي.

ومن المقرر بناء المنشأتين بطاقة إنتاج 50 ألف برميل يوميا من الخام الحلو المعالج بالإضافة 150 مليون قدم مكعبة يوميا من الغازات الغنية الحلوة والمجففة، وسيشملان وحدة لمعالجة المياه المنتجة، ووحدة لاستعادة الكبريت وما يرتبط بها من مرافق وأنظمة مساندة.

ومن المقرر أن تبلغ مرحلة تنفيذ الخدمات لكل منشأة ما مجموعه 780 يوما منها 720 يوما للتصميم والهندسة وإدارة المشروع والتوريد والمشتريات والبناء والاختبار والانتهاء الميكانيكي لكل منشأة، وبموجب شروط العقود، يجب الانتهاء من التشغيل والتثبيت واختبار الأداء الناجح للمنشأة في غضون 60 يوما من تاريخ الإكمال الميكانيكي للمنشأة.