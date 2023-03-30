

هل هناك عواقب سلبية للإفراط في تناول الشاي؟



يحتوي الشاي على مواد مفيدة، بيد أن الإفراط في تناوله له عواقب سلبية. وعموما يمكن تناول 2-6 أكواب صغيرة من الشاي المعتاد في اليوم دون أي إضرار بالصحة.



وتشير الطبيبة سفيتلانا بافليتشينكو اخصائية أمراض القلب إلى أن الإفراط في تناول الشاي يؤدي إلى الأرق والقلق والصداع ونقص عنصر الحديد. ووفقا لها يحتوي الشاي على عدد كبير من الأحماض الأمينية والفيتامينات والعناصر المعدنية والبوليفينول- وهي مستقلبات نشطة مفيدة لصحة الإنسان. وهي أيضا مضادات أكسدة قوية، تحمي النباتات من الأشعة فوق البنفسجية، وتحارب الكائنات الحية الدقيقة.



وتقول: «تحمي خصائص البوليفينول المضادة للأكسدة خلايا الجسم من الجذور الحرة. كما أنها تُخفض خطر تطور أمراض القلب والأوعية الدموية وبعض الأمراض المزمنة بما فيها باركنسون والزهايمر والنوع الثاني من السكري وبعض أنواع السرطان». ووفقا لها، يعتبر الشاي الأخضر أكثر فائدة لأنه يحتوي على نسبة اكبر من البوليفينول مقارنة ببقية الأنواع. كما أن الشاي الأخضر والشاي الصيني الأسود يحتويان على كمية كبيرة من مجموعة البوليفينول.



وتتابع: «لـ EGCG تأثير إيجابي في وزن الجسم والدهون، لأنه يخفض مستويات الدهون الثلاثية في الدم، حتى أنه توجد في بعض البلدان مشروبات وظيفية تحتوي على نسبة عالية من EGCG. ومع ذلك، فإن استخدامها مقيد بالتوصية بعدم استهلاك أكثر من زجاجة واحدة يوميا، لأن الجرعات العالية من EGCG يمكن أن تؤدي إلى تلف الكبد، وتؤثر سلبا في وظائف الكلى وتزيد من خطر الإصابة بالأورام».



وتضيف: أما الشاي الأسود، فإنه يحتوي على نسبة أقل من البوليفينول، ومع ذلك يخفض خطر تسوس الأسنان لاحتوائه على الفلور. وبالإضافة إلى ذلك يحتوي على نسبة من الثيوفيلين - مستقلب الكافيين. وهذه المادة تحسن حالة القصبات الهوائية والأوعية الدموية وتستخدم في علاج عدد من الأمراض وخاصة أمراض الرئة.



وتقول: «يحتوي الشاي على الكافيين الذي يمكن أن يشكل خطورة على الصحة، لأن له تأثيرا محفزا للجهاز العصبي ويمكن عند الإفراط في تناوله أن يسبب الأرق والقلق ويؤثر سلبا في القلب والأوعية الدموية. كما قد يسبب نقص عنصر الحديد، لأن مادة التانين الموجودة في الشاي يمكن أن تعرقل امتصاص الحديد من الطعام». وتنصح الخبيرة بعدم تناول الشاي المركز لأنه يحتوي على نسبة أعلى من الكافيين، ما قد يسبب الصداع وارتفاع مستوى ضغط الدم لدى البعض.



المصدر: «Gazeta.Ru»