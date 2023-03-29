وكالات: نفى الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، أنه كان يحرض أنصاره على ارتكاب أعمال عنف في نيويورك ضد المدعي العام لمقاطعة مانهاتن ألفين براغ في منشوراته الأخيرة على موقع تروث سوشيال.



وتم سؤال الرئيس السابق حول نشاطه على وسائل التواصل الاجتماعي خلال مقابلة مع قناة فوكس نيوز أجراها شون هانيتي، وبثت يوم الإثنين.



وخلال المقابلة، سأل هانيتي ترامب عن الانتقادات حول نشر رسائل تحريضية على وسائل التواصل الاجتماعي. وردًا على ذلك، نفى ترامب أنه كان يدعو إلى "الموت والدمار"، معربًا فقط عن مخاوفه من احتمال حدوث ذلك.



وتابع: "لم أقل الموت والدمار. قلت إنني أحذر أنهم إذا فعلوا ذلك، ستكون المحاكمة مزيفة.. وحتى أعدائي يقولون: لا يمكنكم القيام بهذه المحاكمة. سوف يتسبب ذلك في مشاكل هائلة".



وأضاف: "لم أقل افعلوا شيئًا سيئًا، بل أخشى أن يفعل الناس شيئًا لأنهم يشعرون بغضب شديد".



وتعرض ترامب لانتقادات من قبل الديموقراطيين والخبراء القانونيين بعد تحذيره من "الموت والدمار المحتملين" في حالة اعتقاله كجزء من التحقيق حول شراء صمت النجمة الإباحية ستورمي دانيلز التي تحدثت عن علاقة خاصة سابقة ربطتها بالرئيس السابق.



وشارك ترامب أيضًا صورة على موقع تروث سوشيال أظهرته وهو يحمل مضرب بيسبول بجانب صورةالمحقق براغ، ثم تم حذف المنشور في وقت لاحق.