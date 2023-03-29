نغتنم حاليا الفرص المتاحة في الاسواق العالمية خاصة فيما يخص مبيعات الديزل والمشتقات الوسطى خاصة في الاسواق الاوروبية

الحرب الروسية الاوكرانية فتحت لنا فرصة لزيادة مشتقاتنا النفطية وتحقيق ارباحا اضافية لمؤسسة البترول ودولة الكويت

اسامة ابو السعود

اعلن الرئيس التنفيذي ل‍مؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود ناصر الصباح ان الكويت تستهدف رفع انتاجها النفطي الى 4 مليون برميل نفط يوميا بحلول عام 2035.



وتابع الصباح في تصريحات للصحافيين عقب غبقة اتحاد عمال البترول مساء اليوم: نغتنم حاليا الفرص المتاحة في الاسواق العالمية خاصة فيما يخص مبيعات الديزل والمشتقات الوسطى خاصة في الاسواق الاوروبية نتيجة الحرب الروسية الاوكرانية التي فتحت لنا فرصة لزيادة مشتقاتنا النفطية وتحقيق ارباحا اضافية لمؤسسة البترول ودولة الكويت " .



ووجه الشيخ نواف سعود ناصر الصباح الشكر لاتحاد عمال البترول وعلى راسه رئيس الاتحاد محمد مشعان العتيبي على هذه الدعوة الكريمة متمنيا لجميع العاملين بالقطاع النفطي صوما مقبولا وكل عام وهم بخير .



وردا على سؤال لـ " الانباء " عن مطالب العاملين بالقطاع النفطي قال الشيخ نواف الصباح " جميع مطالبهم تحت النظر والاهتمام من قبل ادارة مؤسسة البترول ، وهناك توافق تام مع اتحاد البترول وجميع النقابات لاننا جميعا نسعى لتحقيق مصالح العامل الكويتي في القطاع النفطي ".