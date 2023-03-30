وكالات: بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لسمو الشيخ منصور بن زايد تعيينه نائبا لرئيس الإمارات، ولسمو الشيخ هزاع بن زايد، وسمو الشيخ طحنون بن زايد تعيينهما نائبين لحاكم ابو ظبي، ولسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد تعيينه وليا للعهد في إمارة أبو ظبي.



وكتب الشيخ محمد بن راشد على حسابه الخاص على "تويتر" : "أبارك لأخي الشيخ هزاع والشيخ طحنون والشيخ منصور والشيخ خالد بن محمد ثقة رئيس الدولة .. بكم وبإخوانكم القادة من الجيل الجديد تستمر المسيرة .. وتعلو الراية .. ويترسخ المجد .. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام عزها وازدهارها".