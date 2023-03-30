امير زكي

أحبط رجال الجمارك بالشحن الجوي تهريب كمية كبيرة من بودرة اللاريكا وزيت الحشيش عن طريق ضبطيتين.

وفي التفاصيل، كشف مراقب التفتيش والاستيداع خالد الحوطي، عن أن فريق الاستهداف الجمركي تمكّن من تحديد طرد بريدي مشتبه به قادم من الخارج، ولدى التدقيق عليه تبين أنه يحتوي على 8 أمبولات من زيت الحشيش.

وأضاف أن أحد مفتشي الجمارك بالشحن الجوي قام بضبط كيس كبير الحجم مكتوب عليه ملح خاص بتنظيف الصحون، وبعد تفتيشه بدقة تم العثور على بودرة اللاريكا المخدرة بوزن تقريبي ١٥ كيلو غراماً، وتمت إحالة المضبوطات إلى جهات الاختصاص.

من ناحيته، أكد مدير عام الإدارة العامة للجمارك سليمان الفهد الاستمرار في تزويد المنافذ الجمركية بالأجهزة المساندة للتفتيش، إضافة إلى تدريب الكوادر الجمركية على أعلى المستويات، متوجهاً بالشكر لجميع المسؤولين والموظفين في القطاعات الجمركية كافة لجهدهم وإخلاصهم وتفانيهم بالعمل.