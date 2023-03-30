بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير ديوان الرئاسة ونائب رئيس الدولة، أعرب فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة صدور قرار من لدن أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وبموافقة المجلس الأعلى للاتحاد بتعيينه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير ديوان الرئاسة ونائب رئيس الدولة إلى جانب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.



متمنيا لسموه كل التوفيق والسداد وموفور الصحة وتمام العافية ولدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وشعبها الكريم كل التطور والنماء في ظل القيادة الحكيمة لأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.