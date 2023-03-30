أعلنت بلدية الكويت اليوم الخميس، عن توفير موقع جديد مؤقت لبيع الخيام بدلا عن السوق الحالي في منطقة الري والذي تمت إزالته بعد انتهاء موسم التخييم لهذا العام.

وأوضحت البلدية في بيان صحافي، أن الموقع تم اقتطاعه من مساحة سوق الجمعة لاستغلاله لبيع الخيام ومستلزمات البر بشكل مؤقت بديلا عن سوق الخيام السابق.

وبينت أن الموقع البديل تم اختياره ليكون قريبا من موقع سوق الخيام السابق إنطلاقا من دعم بلدية الكويت لهذا النشاط وحفاظا على مصلحة مزاولي نشاط بيع الخيام والحرف الوطنية.

وأكدت حرصها على توفير هذه الخدمة للمواطنين طوال العام وتلبيه احتياجاتهم من منتجات الخيام ومستلزمات البر مشيرة إلى أنه سيتم افتتاح السوق الجديد قبل موسم التخييم المقبل.

ولفتت توفير الخدمة في الموقع الجديد مؤقتا لحين انتهاء البلدية من كافة اجراءات طرح مشروع موقع سوق الخيام السابق للاستثمار وضمان حسن إدارة المشروع الجديد وفق نظام المزايدة بحيث تتوافر فيه الخدمة ومرافق استثمارية واشتراطات الامن والسلامة لقوة الاطفاء العام