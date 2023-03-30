بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير ديوان الرئاسة ونائب رئيس الدولة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة صدور قرار من لدن أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وبموافقة المجلس الأعلى للاتحاد بتعيينه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير ديوان الرئاسة ونائب رئيس الدولة إلى جانب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، راجيا لسموه كل التوفيق والسداد ودوام الصحة والعافية.