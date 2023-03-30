بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد إمارة أبوظبي، أعرب فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة صدور المرسوم الأميري من لدن أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بتعيينه وليا للعهد في إمارة أبوظبي، متمنيا لسموه كل التوفيق والسداد لكل ما فيه خدمة وطنه والشعب الإماراتي الشقيق والإسهام في تحقيق المزيد مما يتطلع إليه البلد الشقيق من نمو وتقدم وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، راجيا لسموه وافر الصحة وتمام العافية.