بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي أعرب فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة صدور المرسوم الأميري من لدن أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بتعيينه نائبا لحاكم إمارة أبوظبي، متمنيا لسموه كل التوفيق والسداد لأداء متطلبات منصبه الرفيع والإسهام في تحقيق المزيد مما يتطلع إليه البلد الشقيق من تقدم وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وراجيا لسموه وافر الصحة وتمام العافية.