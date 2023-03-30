اختتمت قوة الاطفاء صباح اليوم الخميس دورة تدريب وتأهيل المختصين بالتخطيط الاستراتيجي والتي أقيمت خلال الفترة من 5 - 30 مارس 2023 في مبنى القوة حيث كانت الدورة بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط.

وقد هدفت الدورة إلى اعداد وتأهيل فريق تخطيط استراتيجي قادر على وضع الخطط الاستراتيجية اللازمة وتدريب هذا الفريق على وضع أهداف إستراتيجية وتحديد الإجراءات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف.

حيث ضمت الدورة أعضاء قوة الإطفاء العام من مختلف قطاعات القوة. حضر ختام الدورة رئيس دار الخلف للتدريب والاستشارات د. سلطان الخلف والمستشار في المعهد العربي للتخطيط د.فيصل المناور ومدير إدارة التدريب قوة الإطفاء العام العميد عبدالله سلطان أحمد.