الدوحة ـ فريد عبدالباقي



يعود قطار دوري نجوم QNB لكرة القدم من جديد بعد فترة توقف استمرت نحو 13 يوما من خلال الجولة 18 التي ستقام على 3 أيام، حيث ستشهد إثارة وندية كبيرة لحسم صراع المنافسة على القمة والقاع، اذ يتقابل غدا السد «الثالث 32 نقطة» مع الوكرة «الرابع 27 نقطة»، كما يلتقي السيلية «الأخير 9 نقاط» مع الدحيل «المتصدر 39 نقطة» على أن تستكمل مباريات الجولة الأحد بإقامة مباراتين، اذ يحل الشمال «العاشر 14 نقطة» ضيفا على الأهلي «السابع 21 نقطة»، ويستضيف الغرافة «الخامس 26 نقطة» المرخية «الثامن 18 نقطة»، بينما تختتم مباريات الجولة الاثنين المقبل بلقاء وحيد يجمع العربي «الثاني 37 نقطة» وأم صلال «الحادي عشر وقبل الأخير 13 نقطة»، فيما تم تأجيل لقاء قطر والريان إلى 23 أبريل المقبل بسبب مشاركة نادي قطر في بطولة كأس الملك سلمان للأندية، حيث سيلعب مباراة الذهاب بالدور الأول أمام نادي الصفاقسي التونسي الإثنين 3 أبريل على ستاد الطيب المهري بتونس، ويلعب مباراة الإياب على ستاد سحيم بن حمد بنادي قطر، الثلاثاء 11 أبريل المقبل.



هذا، وأعلنت إدارة نادي أم صلال عن إنهاء تعاقدها مع المحترف البرتغالي جواو كارلوس تيكسيرا وذلك بعد اتفاقه على الاحتراف في الدوري الصيني، حيث تم الاتفاق بين النادي القطري واللاعب على دفع الشرط الجزائي من أجل الحصول على الاستغناء، فيما يبحث أم صلال إمكانية تواجد اللاعب معه في لقاء العربي بالجولة 18 قبل السفر.



إلى ذلك، أوقعت قرعة بطولة كأس آسيا للمنتخبات تحت 17 سنة، التي أجريت في العاصمة الماليزية (كوالالمبور)، منتخب قطر ضمن المجموعة الثانية التي تضم منتخبات كوريا الجنوبية وإيران وأفغانستان، فيما ضمت المجموعة الأولى منتخبات تايلند، وماليزيا، لاوس واليمن، والثالثة منتخبات طاجيكستان، أستراليا، السعودية والصين، وضمت الرابعة كل من اليابان، الهند، فيتنام وأوزبكستان.



وتستضيف العاصمة التايلندية (بانكوك) منافسات البطولة التي ستقام خلال الفترة من 15 يونيو وحتى 2 يوليو المقبلين بمشاركة 16 منتخبا وتشهد تأهل المنتخبات الأربعة الأولى إلى كأس العالم تحت 17 سنة المقررة في بيرو نوفمبر المقبل.