القاهرة ـ سامي عبدالفتاح



ما بين اليوم والغد سوف يحتضن ستاد القاهرة مواجهتين أفريقتين بدوري أبطال إفريقيا بين قطبي الكرة المصرية والسودانية وذلك في الـ10 مساء بتوقيت الكويت، وسيكون لقاء اليوم بين الزمالك والمريخ السوداني، ولقاء الغد بين الأهلي والهلال السوداني. مباراة اليوم لا قيمة لها في حسابات المجموعة الرابعة، بعد أن تأهل بالفعل إلى ربع النهائي فريقا الترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري، وخرج الزمالك والمريخ.



أما مباراة السبت أمام 50 ألف مشجع، فتتصدر بين الأهلي والهلال فتتصدر المشهد في هذه الجولة الأخيرة من دوري الأبطال بعدما استعاد الأهلي آماله في التأهل، بعد التعادل في الجولة الماضية بين الفريق السوداني وصن داونز، والفوز على القطن 4-0.



الهلال يحتل المركز الثاني برصيد 10 نقاط ويأتي الأهلي بالمركز الثالث برصيد 7 نقاط، ويحتاج الأهلي للفوز بنتيجة 1-0 أو بفارق هدفين حال استقبال شباكه أي أهداف من الهلال، الذي يبحث عن نتيجة إيجابية أو الخروج بهزيمة بفارق هدف مع هز شباك المنافس للتأهل.



ويعول الهلال على خبرة مدربه الكونغولي فلوران إيبينجي للتأهل بشكل رسمي، وتكرار تفوقه على الأهلي بعد الفوز في السودان بنتيجة 1-0.



من جهة أخرى، تعود اليوم مباريات الدوري المحلي، حيث يستضيف اليوم فريق سموحة نظيره الإسماعيلي، وسيكون البنك الأهلي ضيفا على فريق انبي، والمقاولون ضيفا على سيراميكا، وغدا الجمعة يستضيف المحلة فريق الاتحاد السكندري، ويستضيف فاركو نظيره أسوان.